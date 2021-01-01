

أمازون تطرح صوتًا جديدًا لذكر بمساعدها الذكى وتسميه زيجى بدل أليكسا أمازون تطرح صوتًا جديدًا لذكر بمساعدها الذكى وتسميه زيجى بدل أليكسا

بدأت أمازون في طرح نسخة ذكورية من مساعدها الذكي، التي اسميتها زيجى Ziggy، كبديل لأليكسا Alexa، ويتوفر الآن لمستخدمي المساعد الذكى من أمازون في الولايات المتحدة خيار الاختيار من بين الصوتين عندما يقولون أمرًا صوتيًا، ويمكنهم ببساطة قول "أليكسا، قم بتغيير صوتك" لسماع صوت الذكر يخرج من مكبر الصوت الخاص بهم، أو الانتقال إلى الإعدادات في تطبيق أليكسا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ويعمل المساعدون الأذكياء من أمازون على تشغيل خط مكبرات الصوت Echo، بما في ذلك الجيل الرابع Echo الذي تم إصداره في الخريف الماضي.



وتمت إضافة صوت زيجى Ziggy بهدوء بواسطة Amazon ولاحظت لأول مرة بواسطة موقع The Ambient، وإنه متاح فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولكن من المحتمل أن يتم طرحه في جميع أنحاء العالم.



أضافت أمازون كلمة "Ziggy" كواحدة من "كلمات التنبيه"، وهي الكلمات التي يمكن للمستخدمين قولها قبل الأمر للتأكد من أن المساعد الذكي يستمع.



أما عن كلمات التنبيه الأربع الأخرى الموجودة بالفعل هي Alexa و Computer و Amazon و Echo، وأيضًا، يمكن للمستخدمين الاختيار بين صوت الذكر أو الأنثى واستخدام أي من كلمات التنبيه لتفعيلها.



كما قدمت أمازون صوتين من المشاهير يمكن للمستخدمين اختيار سماعهما من مكبرات الصوت الذكية، لاعب كرة السلة السابق شاكيل أونيل والممثلة ميليسا مكارثي.



يحتاج المستخدمون فقط إلى قول "Hey Shaq" أو "Hey Melissa" لسماع مجموعة مختارة من الرسائل المسجلة مسبقًا، على الرغم من أنهم لا يقدمون نفس نطاق الردود مثل الأصوات الآلية.