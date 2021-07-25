

تعرف على 4 علامات تقولك أن صاحبتك بتغير منك.. تعرف على 4 علامات تقولك أن صاحبتك بتغير منك..

هل سبق لك أن قطعت علاقتك بصديقة لأنها غيورة؟، قد يكون الأمر أكثر صعوبة من الانفصال عن الحبيب لأن علامات الصداقة السامة قد لا تبدو واضحة وقد تشعرين بالارتباك عند الحكم عليها، ولكن، مثل أي علاقة صحية، يجب تقييم الصداقة واعتبارها إيجابية ومفيدة لكليكما.



عندما تشعر إحدى صديقاتك بالغيرة من حياتك، تكون هناك علامات وإذا فاتتك، فقد تصبح علاقتها سامة بالنسبة لك، وإليك 4 علامات تدل على أن صديقتك تغار منك بشكل دائم، وفقا لموقع "your tango" الأمريكي للعلاقات:



تستجيب "ببرود" لأخبارك السارة:

قد تتجاهل الصديقة الغيورة أخبارك السارة تمامًا، أو تشعر بالإحباط على ما يبدو، أو تقلل من أهميتها بعبارة أخرى، "لا تظهر على أنها داعمة لك أو مبتهجة لك، وقد يشمل ذلك عدم الحضور في المناسبات للاحتفال بك.

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فعلى العكس سوف يسعد الصديق الحقيقي بأخبارك السارة ويظهر لك السعادة الحقيقية، ستكون موجودة معك عبر الرسائل النصية، والصوت وإبداءات الإعجاب والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.تنتقد الأشخاص المهمين في حياتك:قد تبحث الصديقة الغيورة عن فرص لانتقاد الأشخاص الآخرين الذين يشاركونك وقتك واهتمامك وإعجابك، وقد يكون هذا في محاولة لعزلك والسيطرة وخلق شك ذاتي حول تصوراتك الخاصة. فى المقابل سيجري الصديق الحقيقي محادثة صادقة معك إذا كان لديه قلق بشأن شخص ما في حياتك، وستكون النية مختلفة تمامًا عن النقد.ستتنافس معك:قد تتنافس الصديقة الغيورة معك خلف ظهرك أو علانية، في النهاية هى تريد ما لديك، قد تلاحظين أنه إذا حققت شيئًا ما، فإنها ستبحث عنه أيضا، ولكن إذا لم تتمكن من ذلك أووجدتك متفوقة فى شئ ما، فقد تحاول دفعك إلى إفساد حياتك، و قد تتلاعب بك وتشجعك على أن تصبحين غير منضبطة لتفويت أهدافك.فى المقابل قد تخوض الصديقة الحقيقية منافسة صحية وودية معك ولكن فى حدود، وسوف تحترم حدودك والتزاماتك.تقلدك بشكل دائم:قد تبدأ الصديقة الغيورة بتقليدك، قد تكون مهتمة بالفعل بسرقة حياتك، وليس مجرد نسخها، على العكس قد تعجب الصديقة الحقيقية بأسلوبك أو ثقتك بنفسك وتستخدمها في إلهامها لتطوير نفسها دون الحاجة إلى اتخاذ أسلوبك.