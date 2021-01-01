ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح



محمد صلاح محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أجنيبة، عن عرض ريال مدريد لضم الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.







وحسب صحيفة "voetbal24" البلجيكية، فأن ريال مدريد يريد ضم محمد صلاح في صفقة تبادلية مقابل انضمام إيدين هازارد إلى ليفربول.

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وحسب المصدر ذاته أكدت، أن ريال مدريد مستعد لتقديم 50 مليون يورو بجانب هازارد من أجل إقناع ليفربول بالموافقة.كما أكدت الصحيفة، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرغب في إضافة محمد صلاح إلى قائمته لإقتناعه بقدراته.وأكدت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي لضم لاعب الفريق فيديريكو كييزا.وأشارت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، إلي أن الألماني يورجن كلوب يرى أن كييزا سيكون مناسبًا لخطة فريقه، لذا فأن ليفربول تقدم بعرضًا ليوفنتوس بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي.وذكرت الصحيفة، أن ليفربول تقدم بعرض مالي يُقدر بـ 100 مليون يورو، وأن يوفنتوس رفض هذا العرض.وأكدت الصحيفة، أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس يرفض التفريط في كييزا، ما دفع أنييلي رئيس النادي لرفض عرض ليفربول.وارتبط نادي ليفربول بالتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح فريق ساسولو الإيطالي، لتعويض الرحيل المحتمل لمحترفنا المصري محمد صلاح.