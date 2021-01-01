أكدت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي، لضم لاعب الفريق فيديريكو كييزا.
وأشارت صحيفة “ لا ريبابليكا” الإيطالية، أن الألماني يورجن كلوب يرى أن كييزا سيكون مناسبًا لخطة فريقه، لذا فأن ليفربول تقدم بعرضًا ليوفنتوس بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي.
وذكرت الصحيفة أن ليفربول تقدم بعرض مالي يُقدر بـ 100 مليون يورو، وأن يوفنتوس رفض هذا العرض.
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التعليقات على يوفنتوس يرفض بيع نجمه لليفربول بـرقم خيالي
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