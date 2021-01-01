يوفنتوس يرفض بيع نجمه لليفربول بـرقم خيالي

آخر الأخباراخبار الرياضة › يوفنتوس يرفض بيع نجمه لليفربول بـرقم خيالي

صورة الخبر: يوفنتوس
يوفنتوس


أكدت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي، لضم لاعب الفريق فيديريكو كييزا.

وأشارت صحيفة “ لا ريبابليكا” الإيطالية، أن الألماني يورجن كلوب يرى أن كييزا سيكون مناسبًا لخطة فريقه، لذا فأن ليفربول تقدم بعرضًا ليوفنتوس بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول تقدم بعرض مالي يُقدر بـ 100 مليون يورو، وأن يوفنتوس رفض هذا العرض.

وأكدت الصحيفة أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس يرفض التفريط في كييزا، ما دفع أنييلي رئيس النادي لرفض عرض ليفربول.

وارتبط نادي ليفربول بالتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح فريق ساسولو الإيطالي، لتعويض الرحيل المحتمل لمحترفنا المصري محمد صلاح.

المصدر: صحيفة “ لا ريبابليكا” الإيطالية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يوفنتوس يرفض بيع نجمه لليفربول بـرقم خيالي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55427

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager