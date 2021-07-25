أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، عن إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المقرر إقامتها صباح الأحد 25-7-2021 وذلك عبر قناتها المفتوحة وبتعليق عصام الشوالي.
ويستعد المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.
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التعليقات على beIN SPORTS تعلن إذاعة مباراة مصر والأرجنتين على قناتها المفتوحة
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