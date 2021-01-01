

جلسة عاصفة للخطيب مع لاعبي الأهلي جلسة عاصفة للخطيب مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.



وتحدث محمود الخطيب إلى اللاعبين بوضوح، مؤكدًا أن مرحلة السوبر الإفريقي ودوري الأبطال قد انتهت، والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.



وشدد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون الانتظار لنتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائمًا.

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وأضاف أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي.وأكد محمود الخطيب للاعبين وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في السابعة من مساء غد، على إستاد السلام، ضمن مؤجلاته لمسابقة الدوري.ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق ليلة المباراة بعد قليل بقائمة تضم علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعه وبدر بانون وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا واحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.شهدت المحاضرة الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع 24 بمسابقة الدوري الممتاز.وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، خلال مران الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.وانتظم حسين الشحات، لاعب الفريق م في تدريبات الكرة مساء اليوم السبت ، بعد أن تعافي من الإصابة في الركبة، حيث وجد اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.وكان الشحات قد اشتكى من الإصابة بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية.ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.