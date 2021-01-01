هندسة القاهرة.. لم يتم تحديد درجات التنسيق حتى الان

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كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة خفض تنسيق كلية هندسة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.







وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصرح لـ "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي معلومات خاصة بالتنسيق حتى الان، مؤكدا أن من يحدد التنسيق هو المجلس الأعلى للجامعات.

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جدير بالذكر أن طلاب الشعبة الأدبية سوف يستأنفون امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءا من غد الأحد 25 يوليو 2021 ، وفقا للمواعيد التالية :الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).على جانب آخر .. تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من احد اولياء امور طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب بشأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة.وسأل ولي الأمر “هو ليه المواد اللي مش بتضاف للمجموع ما كانش امتحانها ع التابلت في البيت؟، بما ان كده كده الطلبة بيحلوها في البيت!! ، عشان الوزارة كانت تحقق توفير للورق، ورضا للطلاب، وكان الطلاب حسوا ان تدريبهم على التابلت ماراحش هدر؟؟”.من جانبه رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا : لان امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة، تتم على مستوى المديريات، ولا يتم انتاجها من بنوك الاسئلة الجديدة.وأضاف وزير التربية والتعليم أن "امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لم تعقد في المنزل إلا لظروف جائحة كورونا فقط .. والرضا لمن يرضى".