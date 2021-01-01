جامعة القاهرة تحدد المستندات المطلوبة لالتحاق بالدراسات العليا

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تستعد جامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة لاستقبال التقديمات لطلاب الدراسات العليا بمختلف الكليات ، ويتساءل عدد كبير من المتقدمين عن المستندات المطلوبة التى تساعدهم فى الالتحاق بالدراسات العليا .



وفى هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد المستندات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا وأهم الشروط التى يجب توافرها .



الأوراق المطلوبة



- شهادة المؤهل الدراسي للطالب (بكالوريوس – ليسانس) أو ما يعادلها من المجلس الأعلى لللجامعات ، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهاداة الخاصة بهم من جامعة خاصة .

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-‏ شهادة ميلاد حديثة للطالب .-‏ شهادة المؤهل معادلة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الوافدين .-‏ عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب .-إقرار + طلب الالتحاق ، ويصرف مجانًا من الكلية .-‏خطاب من السفارة (بالنسبة للطلاب الوافدين) .-‏شهادة خلو الطالب من مرض الإيدز (خاص بالطلاب الوافدين فقط) .-‏استمارة بيانات + استمارة معلومات (خاصة بالطلبة الوافدين) وتصرف من الكلية .-‏ كما يجب على الوافدين التصديق على الشهادات الرسمية الخاصة بهم من الخارجية المصرية .شروط الإلتحاق بالدراسات العليا1- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من احدى الجامعات بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جامعة2- أن يكون المتقدم حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة3- إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل.