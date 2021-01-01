أدي اليوم طلاب الثانوية الشعبة العلمية امتحان الفيزياء اليوم ورصدت عدسة صدي البلد أراء الطلاب حول الامتحان.
في البداية قال أحمد فؤاد طالب ثانوية عامة إن امتحان الفيزياء كان 50 سؤالا وكان طويلا وخداعا مضيفا: يبان سهل لكنه صعب وطويل ويحتاج إلي وقت أطول للإجابة.
وتابع محمد عادل أن امتحان الفيزياء اليوم كان طويلا ويحتاج الي وقت إضافي للإجابة عليه لان الفيزياء بتعتمد على حل المسائل التي تحتاج إلى وقت لتنفيذ خطواتها موضحا أنه كان يوجد 5 أسئلة في الامتحان للطالب المتميز للتفرقه بينه وبين الطالب المتوسط.
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التعليقات على طلاب الثانوية العامة يشتكون من امتحان الفيزياء .. فيديو
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