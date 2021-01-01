طلاب الثانوية العامة يشتكون من امتحان الفيزياء .. فيديو

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أدي اليوم طلاب الثانوية الشعبة العلمية امتحان الفيزياء اليوم ورصدت عدسة صدي البلد أراء الطلاب حول الامتحان.



في البداية قال أحمد فؤاد طالب ثانوية عامة إن امتحان الفيزياء كان 50 سؤالا وكان طويلا وخداعا مضيفا: يبان سهل لكنه صعب وطويل ويحتاج إلي وقت أطول للإجابة.



وتابع محمد عادل أن امتحان الفيزياء اليوم كان طويلا ويحتاج الي وقت إضافي للإجابة عليه لان الفيزياء بتعتمد على حل المسائل التي تحتاج إلى وقت لتنفيذ خطواتها موضحا أنه كان يوجد 5 أسئلة في الامتحان للطالب المتميز للتفرقه بينه وبين الطالب المتوسط.

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وأوضح أحمد منصور أن امتحان الفيزياء كان صعبا جدا مقارنة بامتحان الكيمياء موضحا ان الوقت كان غير كافي ولم يتمكن إلا من الإجاية على 40 سؤالا من 50 سؤالا بسبب انتهاء الوقت.وأدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.وبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدوا امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحا لـ 1 ظهرا .