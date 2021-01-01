تعرف علي فوائد تناول الشاى الأخضر يوميًا



الشاى الأخضر الشاى الأخضر



يحب معظمنا أن نبدأ يومنا إما بفنجان من الشاي أو القهوة، لكننا غالبًا ما نميل إلى تجاهل ما تفعله هذه المشروبات المحملة بالكافيين بجسمنا عندما نشربها في الصباح، لذلك من الممكن الاتجاه إلى تناول الشاى الأخضر لما له من فوائد صحية، خاصة إذا تم استهلاكه بشكل منتظم، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".









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فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر يوميًا:1. تعزيز فقدان الوزنالشاى الأخضر مشروب سحري ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون بسبب وجود مركب يسمى بمضادات الأكسدة يساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي وزيادة التمثيل الغذائي والذي بدوره يساعد على فقدان الوزن، كما ثبت أنه مفيد للغاية في تقليل الدهون الخطيرة في منطقة البطن، وتناوله بانتظام يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الدهون في الجسم وفى محيط الخصر ودهون البطن ووزن الجسم.الشاى الأخضر الشاى الأخضر2. يساعد على تحسين عمل المختناول فنجان من الشاي الأخضر يفعل أكثر من مجرد جعلك تشعر بالنشاط مثل فنجان من الشاي أو القهوة لأنه يساعد على تحسين أداء المخ والمزاج وتعزيز الذاكرة، نظرًا لوجود الكافيين والأحماض الأمينية في الشاي الأخضر، فإنه يعمل كمنشط ومركب معزز للدماغ، كما يحتوى على مادة L-theanine التى لها تأثير مضاد للقلق، حيث إن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.3. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطانالشاى الأخضر غني بالبوليفينول ومن ثم يستعد فى تقليل الالتهاب ويقال إنه يمنع ويقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات بما في ذلك تلك الموجودة في الفم والكلى والمعدة والثدى والبنكرياس وكذلك سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا، حيث يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات المزمنة المسببة للأضرار المؤكسدة التي تؤدي إلى أمراض مميتة مثل السرطان.مرض السكرى مرض السكرى4. يساعد على منع مرض السكري من النوع 2بسبب عدم القدرة على إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي، يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإن الشاي الأخضر هو أكثر المشروبات الصحية لهذه الحالة والحل السهل الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2، لأنه يساعد على تحسين حساسية الأنسولين ويقلل من مستوى السكر في الدم.يقضى على رائحة الفم الكريهة يقضى على رائحة الفم الكريهة5. يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهةيساعد شرب الشاى الأخضر بالفعل على التخلص من رائحة الفم الكريهة، ليس فقط فحسب، بل أن وجود مادة الكاتيكين في الشاي الأخضر لها العديد من الفوائد لصحة الفم أيضًا، حيث تساعد على قمع نمو البكتيريا في فمك مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويحمي أسنانك من مشاكل مثل البلاك والتجاويف وتسوس الأسنان بالإضافة إلى إعطائك نفسًا منعشًا.