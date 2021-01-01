تعرف علي أنواع الصداع وأسبابه



الصداع الصداع

يمكن أن يحدث الصداع في كثير من الأحيان بسبب طريق الانزعاج، والتشتت، والألم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويعاني كل شخص تقريبًا من نوع أو نوعين من الصداع في فترة حياتهم، قد تختلف شدة الألم أو عدم الراحة وفقًا لنوع الصداع، فى التقرير التالى نتناول أنواع الصداع المختلفة وأسبابها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. صداع التوتر



أحد أكثر أنواع الصداع شيوعًا ويحدث بشكل رئيسي بسبب الإجهاد، قد يمنحك صداع التوتر إحساسا بالخفقان في جميع أنحاء رأسك، قد تشعر بالملل والإرهاق الذي قد يستمر لبضع ساعات ولكن بعد ذلك يتحسن تلقائيا، عادة ما يسبب صداع التوتر ثقلا حول عضلات العنق وفروة الرأس والجبين والكتفين.



صداع التوتر صداع التوتر



2. الصداع النصفي



الصداع النصفي يسبب ألما متكررا في الرأس، يسبب إحساسا بالنبض كما لو أن شيئا ما ينبض بعمق داخل رأسك، قد يؤثر الصداع النصفي على روتينك اليومي لأنه قد يصبح مزعجا ومؤلماً للغاية، يحدث الصداع النصفي بسبب الجينات أو الحالات العصبية في الدماغ التي تحتاج إلى مساعدة طبية فورية.









3. صداع الجيوب الأنفية



يمكن أن يكون الصداع أيضا نتيجة لتفاعلات الحساسية، يؤذى الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية في الغالب جبهتك والجزء الأمامي من رأسك، ويصبح من الصعب العمل عندما يكون لديك ألم في الجيوب الأنفية، قد يتم إعطاؤك مضادات حيوية لإزالة العدوى حتى يختفي صداع الجيوب الأنفية.



صداع الجيوب الأنفية صداع الجيوب الأنفية



4. الصداع الهرموني



هذه الأنواع من الصداع أكثر شيوعا عند النساء لأنها تحدث غالبًا بسبب التقلبات الهرمونية، يمكن أن يكون السبب وراء ذلك بسبب الدورة الشهرية أو حبوب منع الحمل أو الحمل، كل هذه الأسباب تسبب خللا في هرمون الاستروجين في جسم المرأة وتؤدي إلى الصداع.



الصداع الهرموني الصداع الهرموني



5. الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم



يحدث هذا الصداع بسبب ارتفاع مستويات ضغط الدم في الجسم، الصداع مثل إشارة الطوارئ التي يرسلها الجهاز العصبي المركزي للسيطرة على الموقف، يمكن أن يكون مؤلمًا جدًا ويحدث في جانبي الرأس، قد يحدث مع ألم الصدر وضيق التنفس.