كيف تعرفين شخصيتك من لون طلاء الأظافر



لون طلاء الأظافر لون طلاء الأظافر



تختار المرأة لون طلاء الأظافر الذى يتوافق مع ذوقها الشخصى ولون بشرتها، لتحصل على إطلالة أنيقة أمام الجميع سواء عند ذهابها للعمل أو مناسبة شخصية أخرى، والذى لا يعلمه البعض أن اختيار لون طلاء الأظافر قد يشير إلى بعض الصفات الشخصية، وهذا ما أشار إليه موقع "rd"، ونستعرضه في هذا التقرير.





ألوان طلاء الأظافر والصفات الشخصية



اللون الوردي اللؤلؤي



لون طلاء الوردي الفاتح يعتبر من الألوان المناسبة للمرأة العاملة، إلا أنه مناسب للملابس الرسمية، وحضور أي مناسبة، ويشير إلى أن المرأة تهتم كثيرًا بأن تتكيف مع الوسط المحيط بها وأنها تسعى دائماً للظهور بشكل لائق أمام الجميع.

اللون الوردي اللون الوردي

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