تعرفي علي طريقة عمل لحمة بالدمعة



لحمة بالدمعة لحمة بالدمعة



طريقة عمل لحمة بالدمعة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي، لعشاق اللحم .



مقادير لحمة بالدمعة







لحمة مكعبات مسلوقة

شوربة

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

سمنة

عصير طماطم

بهارات

صلصة طماطم

فلفل رومي

فلفل حار

ثوم مفروم

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