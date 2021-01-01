كيف تجعلي بشرتك خالية من العيوب والتجاعيد

يعد سكراب زيت السمسم من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وتنقيتها من الشوائب.
ومن أهم فوائد سكراب زيت السمسم للبشرة هى علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية التى تعانى منها الكثير من النساء والفتيات هذا بالإضافة إلى قدرته على تغذية البشرة من خلال امدادها بعدد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة مما يجعلها أكثر صحة وحيوية.
نعرض لكم طريقة عمل واستخدام سكراب زيت السمسم للحصول بشرة نظيفة ونقية وخالية من التجاعيد، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky” .
مكونات سكراب زيت السمسم
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