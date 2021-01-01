كيف تجعلي بشرتك خالية من العيوب والتجاعيد



لبشرة خالية من العيوب والتجاعيد لبشرة خالية من العيوب والتجاعيد



يعد سكراب زيت السمسم من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وتنقيتها من الشوائب.



ومن أهم فوائد سكراب زيت السمسم للبشرة هى علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية التى تعانى منها الكثير من النساء والفتيات هذا بالإضافة إلى قدرته على تغذية البشرة من خلال امدادها بعدد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة مما يجعلها أكثر صحة وحيوية.



نعرض لكم طريقة عمل واستخدام سكراب زيت السمسم للحصول بشرة نظيفة ونقية وخالية من التجاعيد، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky” .

مكونات سكراب زيت السمسم

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نصف ملعقة صغيرة زيت سمسم1 ملعقة صغيرة سكر بني1 ملعقة صغيرة زيت زيتونطريقة عمل واستخدام سكراب زيت السمسم:في وعاء زجاجي او مصنوع من جيد وصحة من البلاستيك ضع السكر البني الخشن مع كمية مناسبة من زيت السمسم وزيت الزيتون وقلبيهم جيدًا حتى بمتزجوا تماما.اغسلي وجهك جيدا ثم جففيه جيدا ثم استخدمي سكراب زيت السمسم عن طريق فركه على الوجه في شكل حركات دائرية لبضع دقائق ولكن لا تفعلي ذلك بلطف شديد ولا شدة زائدة.انتظري دقائق قليلة ثم اغسلي وجهك بلطف باستخدام الماء الفاتر حتى تتخلصي من كل الزيوت الموجودة في السكراب والتى تم وضعها على البشرة كما سبق وأن شرحنا ثم جففي وجهك بمنشفة قطنية وستلاحظى الفرق من اول استخدام .