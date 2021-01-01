لمواليد 24 يوليو.. ماذا يقول برجك عنك؟

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برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 24 يوليو فى عليد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لأرقام الفلك





وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 24 يوليو، فإن ذلك يعنى أن لديك مواهب فنية وروح ابتكارية، وأنت أيضا عاطفى، وملهم، ومحارب، وتقدس العمل والجمال، ولديك استعداد كبير للتضحية وتقديم المساعدة والعون للآخرين.

نصيحة الأبراج لمواليد اليوم





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وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 24 يوليو فى عيد ميلاده تقول له فيها، إنك هذا العام تشعر فى كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة فى تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، فحافظ على اتزانك النفسى وتماسكك كى تتمكن من اتخاذ قرارات سليمةتوقعات برج الاسد خلال الأسبوعحظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:لن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح قبل مغادرة القمربرج الثور فلا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً كن حذراً. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، كن متيقظاً وشديد الحرص على مستوى عطائكما ان الظروف المعاكسة تضعك في اماكن خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:إن وجود كوكب الزهرة في برجك لتسوية أي خلاف بين الأحباء وليعزّز العلاقات القائمة وليمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة. تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحبّ وارتباط، سيكون الجوّ أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليومية وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحية أو استشفائية