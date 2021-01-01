بعد خروج الأمير هاري من القصر الملكي ضبط بوصلته نحو المسلسلات وتأليف الكتب، فقد يقضي وقته حاليًا في كتابة مذكرات عن حياته وأسرار العائلة المالكة البريطانية والتي تعتبر جزء من صفقة تشمل 4 كتب ، لن يتم الإفراج عن إحداها إلا بعد وفاة الملكة.
فقد أحدث إعلان دوق ساسكس الأمير هاري هذا الأسبوع أنه كتب مذكرات عن الحياة في العائلة المالكة ضجيج حول ما سيتضمنه هذا الكتاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
فيما تصارعت دور النشر للحصول على حق نشر وتوزيع تلك المذكرات حيث وصل إلى 29 مليون جنيه إسترليني بعد أن حدد هاري السعر الأولي 18 مليون جنيه إسترليني.
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التعليقات على الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة في مذكراته الجديدة
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