الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة في مذكراته الجديدة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة في مذكراته الجديدة

صورة الخبر: الأمير هاري
الأمير هاري


بعد خروج الأمير هاري من القصر الملكي ضبط بوصلته نحو المسلسلات وتأليف الكتب، فقد يقضي وقته حاليًا في كتابة مذكرات عن حياته وأسرار العائلة المالكة البريطانية والتي تعتبر جزء من صفقة تشمل 4 كتب ، لن يتم الإفراج عن إحداها إلا بعد وفاة الملكة.

فقد أحدث إعلان دوق ساسكس الأمير هاري هذا الأسبوع أنه كتب مذكرات عن الحياة في العائلة المالكة ضجيج حول ما سيتضمنه هذا الكتاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فيما تصارعت دور النشر للحصول على حق نشر وتوزيع تلك المذكرات حيث وصل إلى 29 مليون جنيه إسترليني بعد أن حدد هاري السعر الأولي 18 مليون جنيه إسترليني.

ومن المفترض أن يتم نشر الكتاب الأولي ، الذي أعلن عنه الأمير هاري يوم الأربعاء ، من المقرر أن يصدره Penguin Random House العام المقبل ، بالتزامن مع احتفالات صاحبة الجلالة باليوبيل البلاتيني.

ويُقال إن هاري ، 36 عامًا ، قاد مفاوضات بشأن الصفقة من منزله في كاليفورنيا مع ناشرين يُفهم أنهما سافروا إلى لندن لمقابلته.
txt
مستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيو
txt
احذر من هذه الخطوة عند الاستحمام في الصباح الباكر.. تفاصيل

وتأتي الصفقة مع هاري وميغان ، 39 عامًا ، وقد وقعا بالفعل صفقات متعددة الجنيهات مع أمثال Netflix و Spotify بعد تنحيهما عن منصبهما من كبار العائلة المالكة في مارس 2019.

المصدر: صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة في مذكراته الجديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97616

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager