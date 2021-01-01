الأمير هاري يهاجم العائلة المالكة في مذكراته الجديدة



الأمير هاري الأمير هاري



بعد خروج الأمير هاري من القصر الملكي ضبط بوصلته نحو المسلسلات وتأليف الكتب، فقد يقضي وقته حاليًا في كتابة مذكرات عن حياته وأسرار العائلة المالكة البريطانية والتي تعتبر جزء من صفقة تشمل 4 كتب ، لن يتم الإفراج عن إحداها إلا بعد وفاة الملكة.



فقد أحدث إعلان دوق ساسكس الأمير هاري هذا الأسبوع أنه كتب مذكرات عن الحياة في العائلة المالكة ضجيج حول ما سيتضمنه هذا الكتاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



فيما تصارعت دور النشر للحصول على حق نشر وتوزيع تلك المذكرات حيث وصل إلى 29 مليون جنيه إسترليني بعد أن حدد هاري السعر الأولي 18 مليون جنيه إسترليني.

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ومن المفترض أن يتم نشر الكتاب الأولي ، الذي أعلن عنه الأمير هاري يوم الأربعاء ، من المقرر أن يصدره Penguin Random House العام المقبل ، بالتزامن مع احتفالات صاحبة الجلالة باليوبيل البلاتيني.ويُقال إن هاري ، 36 عامًا ، قاد مفاوضات بشأن الصفقة من منزله في كاليفورنيا مع ناشرين يُفهم أنهما سافروا إلى لندن لمقابلته.txtمستقبلك أو ابنك.. سبَّاحة تشكو من رفض حضور ابنها أولمبياد طوكيوtxtاحذر من هذه الخطوة عند الاستحمام في الصباح الباكر.. تفاصيلوتأتي الصفقة مع هاري وميغان ، 39 عامًا ، وقد وقعا بالفعل صفقات متعددة الجنيهات مع أمثال Netflix و Spotify بعد تنحيهما عن منصبهما من كبار العائلة المالكة في مارس 2019.