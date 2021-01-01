بدء تطبيق شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة



بدء تطبيق شروط الإرتفاعات بدء تطبيق شروط الإرتفاعات



بدأت المحافظات منذ 4 يوليو الجاري، في تطبيق اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى.



ونص قرار الوزراء على بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية من 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.



وتأتي منظومة البناء الجديدة في ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021، المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، في 10 أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة.

قد يعجبك أيضا...

شروط الإرتفاعات الجديدةوتحدد إرتفاعات المباني السكنية المطلة علي الشوارع حسب عرض الشارع كالتالي:إذا كان عرض الشارع أقل من 8 متر، يكون الحد الأقصي للإرتفاع 10 متر، بحد أقصي دور أرضي ودورين.إذا كان عرض الشارع من 8 الي 12 متر، يكون الحد الأقصي لإرتفاع المبني أو العقار 13 متر، عبارة عن دور أرضي و3 أدوار بحد اقصي.أما إذا كان عرض الشارع أكبر من 12 متر يكون الحد الأقصي لإرتفاع المبني 16 متر، عبارة عن دور أرضي و4 أدوار، مع مراعاة الحد الأقصي لسقف البدروم وهو 1.2 متر من الصفر المعماري.ويسمح بالبناء بنسبة 100% بدون ردود في حالة قطع الأراضي التي مساحتها لا تزيد عن 175 متر مربع، أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 متر، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصي، مع الإلتزام بحقوق الإرتفاق بمسافات الإرتداد الجانبي من جانب واحد علي الأقل، بما لا يقل عن 2.5 متر علي أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الإرتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 متر أيضاً.