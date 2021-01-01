تعرف علي حالة طقس الـ 72 ساعة القادمة



حالة الطقس حالة الطقس



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة حيث يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.







ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، معتدل الحرارة ليلا، بينما تظل هناك نسب رطوبة ملحوظة في ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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ظواهر جويةوتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 72 ساعة القادمة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وتظل احتمالية وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، على ( حلايب وشلاتين وأبوسمبل) اليوم السبت، فقط وتكون على فترات متقطعة، بينما تنعدم فرص الامطار غدا الأحد والاثنين المقبل.درجات الحرارةوعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.نسب الرطوبةوتكون نسب الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.