لص أميركي سرق سيارة إسعاف وبداخلها مريض .. فيديو



الص أميركي الص أميركي

تمكن لص أميركي صباح اليوم الجمعة من سرقة سيارة إسعاف في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، وبداخلها رجل مريض ورجل إطفاء، بعد أن أرعب سائقها بقوة السلاح وأجبره على الخروج منها، ثم تركه على قارعة الطريق منقطع السبل.



تمكن لص أميركي صباح اليوم الجمعة من سرقة سيارة إسعاف في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، وبداخلها رجل مريض ورجل إطفاء، بعد أن أرعب سائقها بقوة السلاح وأجبره على الخروج منها، ثم تركه على قارعة الطريق منقطع السبل.



ولم يتم الكشف بعد عن الطريقة التي تمكن بها اللص العشريني العمر من إخراج سائق السيارة والحلول مكانه خلف المقود، ولا تم الكشف عن اسمه وعمره بالتحديد، فيما أكدت الشرطة أن سجله حافل بسرقات مختلفة قام بها في السابق.