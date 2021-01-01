أثارت قصة ضبط إندونيسي مصاب بفيروس كورونا على متن رحلة جوية بعد أن صعد إلى الطائرة متخفيًا بثياب امرأة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نرصد خلال السطور التالية تفاصيل القبض عليه.
تفاصيل الواقعة
كان كل شيء يسير حسبما خطط له، حيث ارتدى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه نقابًا، ثم حمل جواز سفر زوجته وبدأ في التوجه للمطار.
لكن كشفت إحدي المضيفات حقيقة الرجل بعدما شكت فيه لقيامه بتبديل ملابسه أثناء الرحلة مما دفعها إلى تبليغ طاقم الطائرة، حسبما ذكرت «بي بي سي».
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التعليقات على لأصابته بكورونا .. إندونيسي يتخفي في ثياب امرأة لصعود طائرة
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