لأصابته بكورونا .. إندونيسي يتخفي في ثياب امرأة لصعود طائرة

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صورة الخبر: إندونيسي يتخفي في ثياب امرأة
إندونيسي يتخفي في ثياب امرأة

أثارت قصة ضبط إندونيسي مصاب بفيروس كورونا على متن رحلة جوية بعد أن صعد إلى الطائرة متخفيًا بثياب امرأة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نرصد خلال السطور التالية تفاصيل القبض عليه.

تفاصيل الواقعة
كان كل شيء يسير حسبما خطط له، حيث ارتدى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه نقابًا، ثم حمل جواز سفر زوجته وبدأ في التوجه للمطار.

لكن كشفت إحدي المضيفات حقيقة الرجل بعدما شكت فيه لقيامه بتبديل ملابسه أثناء الرحلة مما دفعها إلى تبليغ طاقم الطائرة، حسبما ذكرت «بي بي سي».

القبض عليه
صرحت الشرطة للصحفيين أنها ألقت القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة وأخضع لفحص كورونا، وبعد اكتشاف إصابته طلب منه عزل نفسه.



ويأتي هذا الحادث وسط قيود صارمة مفروضة على السفر في إندونيسيا التي أصبحت بؤرة للفيروس في آسيا، حيث سجلت فيها مؤخرا 50 ألف إصابة يوميًا.

معاناة حقيقة
واكتظت المستشفيات بالمصابين في الأسابيع الأخيرة وعانت من نقص في التجهيزات ومنها الأكسجين.


وأصيب ما يقارب ثلاثة ملايين من سكان البلاد بالفيروس وتوفي أكثر من 72 ألف شخص نتيجة العدوى.



ويرجع الإنتشار الكبير للفيروس إلى بطء عملية التطعيم ضد المرض والانتشار السريع لفصيل دلتا .

المصدر: elbalad

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