شاهد:انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س

آخر الأخبارأخبار السيارات › شاهد:انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س

صورة الخبر: شاهد:انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س
شاهد:انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س

المربع نت – كشفت الصين عن قطار “ماغليف” الثوري الجديد الذي يعمل بتقنية الرفع المغناطيسي للوصول إلى سرعة 600 كلم\س، ما يجعله أسرع وسيلة نقل أرضية حتى الآن.

تقنية الرفع المغناطيسي تؤدي لطفو القطار فوق القضبان – إذا صح التعبير- لتخفيف الاحتكاك والوصول لسرعات غير ممكنة بالقطارات الأخرى.

كما تتميز القطارات المغناطيسية بهدوئها مقارنة بالقطارات الأخرى، كما تحتاج لصيانة أخف بكثير وفق تصريحات المهندس الصيني المشرف على المشروع.

وتستعد الصين لإنشاء شبكة ضخمة من خطوط القطارات المغناطيسية التي تصل بين عدة مدن رئيسية، مع العلم أن الصين بالفعل تشغل خط واحد مغناطيسي قصير جداً في شانغهاي بطول 30 كيلومتر، بقطار مغناطيسي بسرعة 430 كلم\س، والذي يقطع هذه المسافة خلال أقل من 8 دقائق.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد:انطلاق قطار “ماجليف” الصيني المغناطيسي بسرعة 600 كلم\س

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86068

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager