فولكس واجن تلغي باسات بعد موديل 2022

المربع نت – أعلنت فولكس واجن رسمياً عن إلغاء باسات النسخة العالمية بعد موديل 2022 مع طرح إصدار محدود نهائي لتوديع السيارة.
التركيز هنا على النسخة العالمية المبنية على النسخة الأمريكية المبنية في مصنع الشركة بولاية تينيسي، والتي يتم تصديرها لكندا والشرق الأوسط وكوريا، وهي نسخة مختلفة عن النسخة الأوروبية التي تم الإعلان عن إلغائها بالفعل.
وتنوي فولكس واجن صنع 1973 نسخة بالضبط من الإصدار المحدود النهائي لباسات للاحتفال بذكرى إنتاج باسات للمرة الأولى في عام 1973 في ألمانيا.
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