تعطل مواقع بنوك وشركات كبرى على الإنترنت

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تعطل مواقع بنوك وشركات كبرى على الإنترنت

شهدت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا، من بينها دلتا إيرلاينز وكوستكو هول سايل وأمريكان إكسبريس، انقطاعات كبرى في الخدمة اليوم الخميس.

وهذه ثالث واقعة من نوعها في خلال شهرين فحسب بعد أن شهدتم واقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في يونيو وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة (فاستلي) المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

وأصدرت شركة أكاماي تكنولوجيز تحذيرا بشأن قصور في خدمة (إيدجدي.إن.إس) وأشارت إلى "عطل جزئي" في موقعها الإلكتروني وقالت إنها تحقق في الأمر.

وقالت الشركة في وقت لاحق إنه تم التعامل مع الحادثة، مؤكدة أنها غير ناجمة عن هجوم سيبراني على منصتها.

ووفقا لموقع (داون-ديتكتور) الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو أربعة آلاف مشكلة في موقع شركة (إير-بي.إن.بي) للحجوزات كما أبلغ نحو 1800 مستخدم لموقع (هوم ديبوت) عن مواجهة مشكلات.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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