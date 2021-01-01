تعطل مواقع بنوك وشركات كبرى على الإنترنت

شهدت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا، من بينها دلتا إيرلاينز وكوستكو هول سايل وأمريكان إكسبريس، انقطاعات كبرى في الخدمة اليوم الخميس.
وهذه ثالث واقعة من نوعها في خلال شهرين فحسب بعد أن شهدتم واقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في يونيو وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة (فاستلي) المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.
وأصدرت شركة أكاماي تكنولوجيز تحذيرا بشأن قصور في خدمة (إيدجدي.إن.إس) وأشارت إلى "عطل جزئي" في موقعها الإلكتروني وقالت إنها تحقق في الأمر.
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