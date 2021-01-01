

بوكو تطلق هاتفها الخارق Poco F3 GT لعشاق الألعاب...بسعر منافس بوكو تطلق هاتفها الخارق Poco F3 GT لعشاق الألعاب...بسعر منافس

أعلنت شركة بوكو Poco، عن هاتفها الذكي الأحدث F3 GT ،والذي يتشارك في العديد من المواصفات لإصدار الألعاب من شركتها الأم شاومي Xiaomi، المعروف باسم Redmi K40 Gaming Edition، يشترك الجهازان المحسنان للاعبين في نفس التصميم وصولاً إلى الوزن والحجم.



مواصفات هاتف بوكو Poco F3 GT



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف بوكو Poco F3 GT، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على ثقب مخصص لكاميرا السيلفي في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة، كلا من الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف محمي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

قد يعجبك أيضا...

ويتميز الجانب الأيمن من هاتف الألعاب F3 GT، بمشغلات ألعاب منبثقة، و للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجهاز أثناء تشغيل الألعاب، وزودت شركة بوكو الهاتف الذكي بغرفة بخار أكبر مزودة بمشتت حرارة أبيض من الجرافين، إلى جانب تطبيق مسرع الألعاب Game Turbo ، والذي يتيح لك ضبط أداء الجهاز أثناء جلسات اللعبة.ويتم تشغيل هاتف بوكو Poco F3 GT، بواسطة معالج ميدياتك ثماني النواة من نوع Dimensity 1200، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.ويمتاز قسم الكاميرا بـ هاتف بوكو Poco F3 GT، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل للتصوير السيلفي.ويحتوى هاتف بوكو Poco F3 GT، على بطارية بقوة 5065 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم من شامي MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف بوكو Poco F3 GTويتوفر هاتف بوكو Poco F3 GT، باللونين الأسود والفضي، على أن تبدأ الطلبات المسبقة لشراء الهاتف في 24 يوليو الجاري،بينما تبدأ المبيعات الفعلية يوم 26 يوليو، وقررت شركة Poco تقديم طريقة غير عادية للتسعير من خلال إستراتيجية التسعير العكسي المجنون (MRP).وخلال الأسبوع الأول من المبيعات، سيتم بيع هاتف Poco F3 GT، مقابل سعر 350 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، والتي ستصل إلى 355 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و500 جنيه مصري) في الأسبوع التالي، وسيستقر السعر النهائي مقابل 362 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و600 جنيه مصري).وبينما سيتوفر إصدار هاتف بوكو Poco F3 GT، بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر 376 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه مصري)، عند الإطلاق ثم يرتفع بعد ذلك إلى 390 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و100 جنيه مصري)، وبالنسبة للإصدار الأعلى بسعة 8 + 256 جيجابايت، سيتوفر مقابل 402 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري)، ويستقر بسعر نهائي 416 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري).