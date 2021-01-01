

وان بلس تعلن عن هاتفها الجديد OnePlus Nord 2 5G..بقدرات تصوير ممتازة وان بلس تعلن عن هاتفها الجديد OnePlus Nord 2 5G..بقدرات تصوير ممتازة

أماطت شركة وان بلس OnePlus، اللثام عن هاتفها الأحدث المسمى OnePlus Nord 2 5G، والذي يقدم مواصفات متطورة مع الحفاظ على خطة الأسعار ضمن فئة الهواتف المتوسطة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف وان بلس Nord 2 5G، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، وتحتوي على قارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.



وجاء هاتف OnePlus Nord 2 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX 766 من سوني بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة 1.9، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسلفائقة السرعة بفتحة عدسة 2.3، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة 2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

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وتدعم كاميرا هاتف Nord 2 5G تقنية التثبيت البصري للصور للحصول على لقطات ومقاطع فيديو خالية من الاهتزاز، إلى جانب HDR و بانوراما يساعد على تجميع بيانات التعريض من صورتين في لقطة واحدة، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو بدقة تصل إلى K4 بمعدل 30 إطارا في الثانية.ويعمل هاتف وان بلس Nord 2 5G، بواسطة معالج من إنتاج ميديا تيك من نوع Dimensity 1200 AI، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتزعم الشركة أن يمكن شحن من 0 إلى 100 % خلال 30 دقيقة، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OxygenOS 11.3، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وتعد وان بلس بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.سعر هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5Gويتوفر هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 5G، في ثلاثة ألوان هي: الأخضر، والأزرق، والرمادي، مقابل سعر 470 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و300 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 588 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و200 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.