تعرف على إجراءات تقسيط الغاز الطبيعى لمنزلك

خلال شهر يوليو 2018 أعلنت وزارة البترول عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وفيما يلى أهم تفاصيل التقسيط:
1-بدون مقدم تعاقد.
2-قسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك.3-لمدة 6 سنوات بدون فوائد.
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