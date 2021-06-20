تعرف على إجراءات تقسيط الغاز الطبيعى لمنزلك

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تعرف على إجراءات تقسيط الغاز الطبيعى لمنزلك

خلال شهر يوليو 2018 أعلنت وزارة البترول عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وفيما يلى أهم تفاصيل التقسيط:

1-بدون مقدم تعاقد.

2-قسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك.3-لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فكانت المستندات المطلوبة للتعاقد:
1-صورة عقد الإيجار أو التمليك

2-صورة بطاقة الرقم القومى سارية

3- أى ايصال مرافق باسم العميل (كهرباء – مياه – تليفون)

يذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.

المصدر: اليوم السابع

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