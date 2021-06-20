ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى في مصر بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة
وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.
أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى
وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 و680 جنيها.
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