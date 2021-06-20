أسعار الذهب اليوم الجمعة

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أسعار الذهب اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى في مصر بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى
وبلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 و680 جنيها.

سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 789 و791 جنيها كأعلى سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 527 و531 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

المصدر: صدى البلد

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