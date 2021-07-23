

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 23-7-2021 أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 23-7-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .

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سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.37 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.54 جنيه للشراء و 11.69جنيه للبيع.ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعةسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.58 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.49جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.47 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.76جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجنعةورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.15جنيه للشراء و 14.32جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .