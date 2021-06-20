

أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور



وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.4 و 2.4 جنيه ، البطاطس بين 2 و 5 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.25 جنيه.

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وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 1.5 و 4 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 5 الى 10 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 4 جنيه .وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 و 4 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3.75 جنيه.فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 الى 5 جنيه ، الخيار البلدي بين 2.5 الى 5 جنيه ، البامية بين 7 الى 13 جنيهونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبوروفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 7و 13 جنيهات للكيلو.وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفى 2.5 و 4 جنيه.سعر كيلو جريب فروت بين 5 و 8 جنيه.أسعار العنب فى سوق العبورتراوح سعر كيلو عنب بناتى أصفر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب بناتى أحمر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب رومى أحمر بين 6 الى 9 جنيها ، عنب اسود بين 7 الى 11 جنيها ، عنب كرمسن 12 الى 15 جنيها.أسعار التفاح فى سوق العبورسجل سعر كيلو تفاح مصرى بين 11و 17 جنيها ، تفاح امريكانى ايطالى بين 17 و 23 جنيها.أسعار المانجو بأنواعها فى سوق العبورتراوح سعر كيلو المانجو الفص 20 الى 40 جنيها ، المانجو العيسوي 15 الى 30 جنيها ، المانجو البلدى 8 الى 12 جنيها ، مانجو تيمور 15 الى 25 جنيها ، مانجو هندى 15 الى 22 جنيها ، مانجو زبدية 11 الى 17 جنيها مانجو فونس 15 الى 22جنيها، مانجو سكرى 15 الى 22 جنيها.بلغ سعر كيلو التين البرشومى بين 8 الى 12 جنيها ، كانتلوب بين 3 و 6 جنيهات ، سعر كيلو شمام 4 و 5 جنيهات.ويعظ سوق العبور انجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.