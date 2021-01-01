

تعرف علي أقل 5 سيارات استهلاكًا للبنزين في مصر تعرف علي أقل 5 سيارات استهلاكًا للبنزين في مصر

يبحث دوماً محبو السيارات عن أكثر الاصدارات توفيراً و اعتمادية، و كذاك الأقل استهلاكاً للوقود عالمياً و محلياً، خاصةً مع ارتفاع أسعار الوقود طبقاً للسعر العالمي.



يقدم موقع “صدي البلد” الإخباري أرخص و أقل 5 سيارات لعام 2021 استهلاكاً للوقود في مصر.



1-سيارة فورد إيكوسبورت

تعد سيارة فورد إيكوسبورت موديل 2021 متعددة المهام، و تتمتع بمحرك تيربو من 3 سلندر سعة 1000 CC بقوة 123 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. .تتسارع السيارة فورد إيكوسبورت موديل 2021 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6 لتر من الوقود لكل 100 كم.سعر فورد إيكوسبورت موديل 2021 في مصر:الفئة الأولي بسعر 325 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.2- أوبل كروس لاندتنتمي سيارة أوبل كروس لاند موديل 2021 لفئة SUV متتعدة الأغراض، وتتمتع بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصان، و عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 1500 لفة بالدقيقة، بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، و عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 1500 لفة بالدقيقة.تتسارع سيارة أوبل كروس لاند موديل 2021 من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.بلغت أسعار سيارة أوبل كروس لاند موديل 2021 في السوق المصري من 335 ألف جنيه، حتي 365 ألف جنيه.3- سيارة أودي Q2جاءت سيارة أودي Q2 موديل 2021 إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بمحرك تيربو مكون من أربع أسطوانات سعة 1.0 لتر، بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، بقوة 115 حصان.ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.وتبدأ أسعار سيارة أوبل كروس لاند موديل 2021 من 530 ألف وتصل لـ 620 ألف جنيه.4- سيارة MG 6تندرج سيارة MG 6 موديل 2021 لفئة السيدان ، وتتميز السيارة بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان.وتتسارع السيارة MG 6 موديل 2021 من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ و يبلغ متوسط السيارة من الوقود 5.8 لتر.سعر سيارة 6 MG موديل 2021 في مصر :الفئة الأولي بسعر 287,990 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 302,990 ألف جنيه.الفئة الثالثة بسعر 317,990 ألف جنيه.5- فيات 500تعتمد سيارة فيات 500 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر، بقوة 100 حصان، بناقل أوتوماتيك من 5 سرعات.تستهلك السيارة فيات 500 موديل 2021 5.8 لتر من الوقود لتقطع 100 كم، وتصل سرعتها القصوى 182 كم/س ويمكنها الانطلاق من الثبات وصولا إلى 100 كم/س في 10.7 ثانية. .تبدأ أسعار فيات 500 موديل 2021 في السوق المصري بسعر 330 ألف جنيه.



