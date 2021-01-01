

مواصفات هيونداي توسان موديل 2022 في عمان مواصفات هيونداي توسان موديل 2022 في عمان

تعد علامة هيونداي الكورية الجنوبية واحدة من أكثر علامات السيارات مبيعًا فى الأسواق العربية، لما توفره من خيارات متعددة بمواصفات قياسية مقارنة بمنافسيها، وعلى رأس هذه الإصدارات جاءت سيارة هيونداي توسان موديل 2022.



التجهيزات الداخلية والخارجية هيونداى توسان 2022

حصلت السيارة الرياضية متعددة الاستخدام هيونداي توسان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي متصل بشاحن توربيني، بقوة 180 حصان وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن. متر، بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء.



دعمت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 بعدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold.

قد يعجبك أيضا...

حملت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 علي مثبت السرعة، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية LED، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية مقاس 17و 18 بوصة.بالاضافة لمرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات LED، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومكيف هواء خلفي.تحتوى سيارة هيونداي توسان موديل 2022 على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت.جهزت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بكاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية.تتراوح أسعار هيونداي توسان موديل 2022 فى السوق العماني من 8500 ريال إلي 12 ألف ريال عماني.