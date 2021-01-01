للأمان .. كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث جوجل

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للأمان .. كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث جوجل

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا يسمح لك بحذف سجل بحث جوجل على الأجهزة العاملة بنظام iOS، وهذا لحماية خصوصية المستخدمين. ويسمح لك التحديث الجديد بحذف سجل بحث جوجل لمدة 15 دقيقة سابقة، وهذا يعني أنك تستطيع إخفاء ما قمت بالبحث عنه مباشرةً.

كان تطبيق البحث الخاص بجوجل يقوم بحذف سجل البحث تلقائيًا بعد مرور 3 أشهر أو 18 شهرا أو 36 شهرا. كما صدر هذا التحديث حصريًا لهواتف آيفون، ويصل التحديث إلى هواتف أندرويد مع نهاية العام بحسب ما قالت الشركة سابقًا.

خطوات حذف سجل بحث جوجل.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من حذف سجل البحث عبر التطبيق:

توجه في البداية إلى تطبيق جوجل على هاتفك، ثم قم بالضغط على علامة الصفحة الشخصية بالأعلى.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث، وتستطيع التحكم في مدة الحذف التلقائي عبر الضغط على تاريخ البحث.

المصدر: المصرى اليوم

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