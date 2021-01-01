أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا يسمح لك بحذف سجل بحث جوجل على الأجهزة العاملة بنظام iOS، وهذا لحماية خصوصية المستخدمين. ويسمح لك التحديث الجديد بحذف سجل بحث جوجل لمدة 15 دقيقة سابقة، وهذا يعني أنك تستطيع إخفاء ما قمت بالبحث عنه مباشرةً.
كان تطبيق البحث الخاص بجوجل يقوم بحذف سجل البحث تلقائيًا بعد مرور 3 أشهر أو 18 شهرا أو 36 شهرا. كما صدر هذا التحديث حصريًا لهواتف آيفون، ويصل التحديث إلى هواتف أندرويد مع نهاية العام بحسب ما قالت الشركة سابقًا.
خطوات حذف سجل بحث جوجل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للأمان .. كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث جوجل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق