جوجل يبدأ في إبلاغ مستخدميه بأسباب عثوره على النتائج في عمليات البحث

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جوجل يبدأ في إبلاغ مستخدميه بأسباب عثوره على النتائج في عمليات البحث

قالت شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت اليوم الخميس، إنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث لديها المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.

وأضافت أن الباحثين عن استفسارات على جوجل سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.

تجري جوجل تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها. وفي وقت سابق من هذا العام قدمت جوجل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها. وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوع ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

المصدر: المصرى اليوم

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