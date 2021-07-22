التمارين الرياضية تساعد في خسارة الوزن. عند الاشتراك في نشاط بدني، يحرق جسمك السعرات الحرارية. كلما زادت شدة النشاط الرياضي ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.
فوائد التمرينات الرياضية للظهر
رصدت عدسة صدي البلد أهم التمرينات الرياضية الخاصة بالظهر وفوائد هذه التمرينات للجسم في البداية قالت كابتن رضوي مدرب لياقة بدنية: تمرينات الظهر من التمرينات المهمة التي تساعد في عملية التنفس وتحافظ على الحبل الشوكي وتحافظ على فقرات الظهر وتحمي من إصابات كثيرة مثل القطانية وعرق النسا والديسك.
وأضافت كابتن رضوي : عضلات الظهر تنقسم الي عضلات الظهر العلوي والسفلي والترابيس والمجنس والقطنية والداخليات موضحة ان تمرينات الظهر تعتمد على العدد والوزن.
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التعليقات على معلومة × تمرينة..أهم تمرينات الظهر والطريقة الصحية للتدريب
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