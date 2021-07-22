

معلومة × تمرينة..أهم تمرينات الظهر والطريقة الصحية للتدريب معلومة × تمرينة..أهم تمرينات الظهر والطريقة الصحية للتدريب

التمارين الرياضية تساعد في خسارة الوزن. عند الاشتراك في نشاط بدني، يحرق جسمك السعرات الحرارية. كلما زادت شدة النشاط الرياضي ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.



فوائد التمرينات الرياضية للظهر

رصدت عدسة صدي البلد أهم التمرينات الرياضية الخاصة بالظهر وفوائد هذه التمرينات للجسم في البداية قالت كابتن رضوي مدرب لياقة بدنية: تمرينات الظهر من التمرينات المهمة التي تساعد في عملية التنفس وتحافظ على الحبل الشوكي وتحافظ على فقرات الظهر وتحمي من إصابات كثيرة مثل القطانية وعرق النسا والديسك.



وأضافت كابتن رضوي : عضلات الظهر تنقسم الي عضلات الظهر العلوي والسفلي والترابيس والمجنس والقطنية والداخليات موضحة ان تمرينات الظهر تعتمد على العدد والوزن.

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وأشارت رضوي الى انه يجب التسخين وعمل تمرينات الاطالة قبل البدء في تمرينات الظهر لتجنب الإصابات، موضحة ان يجب أن ابدا في تمرينات الظهر بأضعف عضلة في الجسم ويستحب البدء بعضلة القطنية للبنات لأنها أضعف عضلة في الظهر.وتابعت رضوي: التمارين مهمة جدا للحفاظ على شكل الجسم وتساعد على الحركة ولكن يجب التسخين جيدا قبل بدء التمرينات وعدم رفع اوزان زيادة عن اللزوم ، كما يجب الحفاظ على شكل التمرين ومتابعة الكابتن أثناء التمرين.