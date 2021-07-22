

عالم الأبراج | حظك اليوم | عالم الأبراج | حظك اليوم |

سؤال يحير الحمل.. ونصيحة إلى العقرب لتحقيق تقدم بالعمل. هكذا يكشف عالم الأبراج، اليوم الجمعة، الموافق 23 يوليو 2021، تحديات وتغيرات قد تطرأ على حاضر ومستقبل الحمل والعقرب وغيرها من عالم الأبراج. ولذلك، عليك متابعة حظك اليوم، فربما تصادف حكمة أو نصيحة تفيدك، بحسب موقع zodiac.asiaone.



*الميزان

من مشاهير برج الميزان:



عمرو دياب ومحمد منير وشيرين عبدالوهاب

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