عالم الأبراج | حظك اليوم |
سؤال يحير الحمل.. ونصيحة إلى العقرب لتحقيق تقدم بالعمل. هكذا يكشف عالم الأبراج، اليوم الجمعة، الموافق 23 يوليو 2021، تحديات وتغيرات قد تطرأ على حاضر ومستقبل الحمل والعقرب وغيرها من عالم الأبراج. ولذلك، عليك متابعة حظك اليوم، فربما تصادف حكمة أو نصيحة تفيدك، بحسب موقع zodiac.asiaone.
*الميزان
من مشاهير برج الميزان:
عمرو دياب ومحمد منير وشيرين عبدالوهاب
حظك اليوم:
“ستجد نفسك منغمسًا في موقف يمكن أن يبرز أفضل ما لديك قريبًا.”
*الدلو
ومن مشاهير برج الدلو:
ياسمين صبري وزينة ورمضان صبحي
حظك اليوم:
“الاهتمام بالآخرين يساعدك كثيرا اليوم إذا كنت تريد أن تضع نفسك في مكان يمكنك فيه اتخاذ قرار أو قرارين رئيسيين.”
*الحوت
ومن مشاهير برج الحوت:
دينا الشربيني وهيفاء وهبي وأحمد السقا
حظك اليوم:
“الجديد وغير المجرب جذاب للغاية بالنسبة لك اليوم، ولكن من المرجح أن يحذرك شخص يعرفك جيدًا من ذلك.”
*الحمل
ومن مشاهير البرج:
يحيى الفخراني وإيمي سمير غانم وحمدي الميرغني
حظك اليوم:
“ما الذي يمتلكه شخص ما ولا تملكه؟ هذا هو السؤال الذي ستطرحه طوال اليوم – والإجابة أمامك مباشرة!”
*الثور
ومن مشاهير برج الثور:
فيفي عبده وعادل إمام وحسن الرداد
حظك اليوم:
“ستكون قادرًا على القيام بأكثر مما هو مخطط له اليوم على الرغم من أنك قد تعتقد أن لديك قدرات محدودة. موهبتك في تعدد المهام تؤتي ثمارها.”
*الجوزاء
ومن مشاهير البرج:
محمد صلاح ومحمد رمضان وكريم محمود عبدالعزيز
حظك اليوم:
“أنت في حاجة ماسة إلى منفذ إبداعي، واليوم من المحتمل أن يأتي إليك بعد لقاء غير متوقع.”
*السرطان
ومن مشاهير البرج:
غادة عبدالرازق
حظك اليوم:
“يمكنك حل مشكلة لشخص ما اليوم، لكن المشكلة التي واجهتها بنفسك ستظل قائمة. شخص آخر يحمل المفتاح.”
*الأسد
ومن مشاهير البرج:
أحمد عز وتامر حسني وحسام حسن
حظك اليوم:
“يمكنك التعافي من تجربة خاطئة اليوم.”
*العذراء
ومن مشاهير البرج:
خالد النبوي وأكرم حسني وعبلة كامل
حظك اليوم:
“النشاط المبكر سوف ينتج ثمارًا اليوم أكثر من أي شيء ستبدأه في وقت متأخر من اليوم.”
*العقرب
ومن مشاهير البرج:
أحمد حلمي ومنى زكي ومحمود الخطيب
حظك اليوم:
“حدد أهدافًا لنفسك اليوم وتأكد من تحقيقها. ليس من المحتمل أن تتقدم إذا لم تتعامل مع عملك بشكل منطقي.”
*القوس
ومن مشاهير البرج:
نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فؤاد
حظك اليوم:
“أنت حريص على السماح لشخص ما برؤية ما كنت تنوي القيام به – ولكن من؟ ستكون هذه الإجابة واضحة لك بمجرد إجراء اختبار معين”.
*الجدي
ومن مشاهير البرج:
أنغام وغادة عادل وليلى علوي وعمرو يوسف
“لن تبدو الأسئلة والأجوبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا اليوم ببعضها، ولكن إذا أخذت الوقت الكافي لتجميعها معًا، فستظهر صورة واضحة.”
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