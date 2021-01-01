

تعرف على أسعار أجهزة سامسونج ومميزاتها الجديدة..قبل الإعلان الرسمي تعرف على أسعار أجهزة سامسونج ومميزاتها الجديدة..قبل الإعلان الرسمي

قبل أسابيع من عقد مؤتمرها للإعلان عن مزايا وأسعار منتجاتها، سرب تقرير، نقلته «GIZMODO»، ما ستعلن عنه شركة سامسونج خلال هذه الفعالية.



واعتمد التقرير معلوماته من تاجر التجزئة التكنولوجي الأوروبي «LambdaTek»، والتي تضمنت أسعار إصدارات الشركة، التي ستعلن عنها في مؤتمر «سامسونج Unpacked».



الأسعار

ووفقًا للمنشور، سيتوفر هاتف Galaxy Z Fold3، القابل للطي، بثلاثة ألوان، وهي «Phantom Black»، و«Phantom Silver»، و«Phantom Green».

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أما عن الأسعار، فتبدأ من 1676 يورو (30 ألف و915 جنيها مصريا) لطراز 256 جيجابايت.فيما يبلغ سعر طراز 512 جيجابايت 1777 يورو (32 ألف و778 جنيها مصريا).وتعتبر هذه الأسعار، هي نفسها التي بلغها هاتف Galaxy Fold2 في العام الماضي.وبالنسبة لجهاز Z Flip3 الأصغر، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار من 975 يورو (17 ألف و984 جنيها مصريا) لطراز 128 جيجابايت، أو 1025 يورو (18 ألف و905 جنيها مصريا) لمتغير 256 جيجابايت.فيما يتوفر هذا الهاتف بمجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك الأسود والأبيض والوردي الفاتح، بجانب الأزرق الداكن والأخضر.واعتبر التقرير، حال صدق هذه الأسعار، أن شراء هاتف Z Flip3 بأقل من 1000 دولار يمكن أن يكون «صفقة كبيرة للتبني السائد للهواتف القابلة للطي».وبرر التقرير ما سبق: «سيوضع Z Flip3 للتنافس بشكل أفضل مع الهواتف المتميزة التقليدية».وعن جهاز Galaxy Watch 4، يبلغ سعر مقاس 42 ملم 358 يورو (6 آلاف و603 جنيها مصريا)، بينما يصل سعر مقاس 46 ملم إلى 379 يورو (6 آلاف و991 جنيها مصريا).أما أسعار مقاس 40 ملم، فهي تبدأ من 256 يورو (4 آلاف و721 جنيها مصريا)، فيما يبلغ سعر مقاس 44 ملم 277 يورو (5 آلاف و109 جنيهات مصرية).وتتاح هذه الأجهزة بلوني الأسود والفضي القياسيين، كما قد تكون متاحة أيضًا باللون الأخضر والوردي والذهبي.وبالنسبة لسماعات الأذن، يبلغ سعر Galaxy Buds 2 149 يورو (2748 جنيه مصري).تصميمات Z Fold3 و Z Flip3ومن المقرر، أن يتمتع إصداري Z Fold3 و Z Flip3، بطيتين ستتميزان بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء.وتابع التقرير: «إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون هذا بمثابة ترقية كبيرة لمتانة الأجهزة القابلة للطي من ساموسنججديرٌ بالذكر، أن مؤتمر «سامسونج Unpacked» من المقرر عقده من الـ 11 من أغسطس المقبل