

الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام

عثر مواطنون بالصدفة على جثة لرجل منذ ٧١ عاماً، وتم العثور على الجثة في أحد مستنقعات في الدنمارك.



وكان الغريب في هذه الجثة هي طريقة الشنق، حيث اعتقدوا أنه قتل حديثا بسبب وجهه وتفاصيل جسده الذي غمر في طين المستنقع.



الرجل المشنوق ذو الابتسامة الغامضة، الذي أطلق عليه "رجل تولوند"، حفظ بطريقة مدهشة لدرجة أن معالم وجهه كانت حاضرة وواضحة تماما، ولكن عندما قام خبراء الاثار بتحليل وتشريح الجثة اكتشفوا الصدمة، وهي ان الجثة عمرها حوالي ٢٤٠٠ عام.

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وعند تحليل الجهاز الهضمي للجثة وجد العلماء أن الجهاز الهضمي للرجل يحتوي على وجبة تحتوي من عصيدة من الشعير والكتان ونبتة الفرس.واشارت خبيرة الاثار نينا نيلسن، رئيسة الأبحاث في متحف "سيلكبورج" الدنماركي، إلى ان السر يرجع بأن بذور الفرس الباهت هي الدليل على حل لغز قتل هذا الرجل في العصر الحديدي، وذلك وفق ما جاء بمجلة جامعة كامبريدج العلمية.وقديما كان يوضع تلك البذور، كجزء من الوجبات الدينية لمن حُكم عليهم بالموت بسبب التضحية البشرية.