الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام

آخر الأخباراخبار منوعة › الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام

صورة الخبر: الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام
الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام

عثر مواطنون بالصدفة على جثة لرجل منذ ٧١ عاماً، وتم العثور على الجثة في أحد مستنقعات في الدنمارك.

وكان الغريب في هذه الجثة هي طريقة الشنق، حيث اعتقدوا أنه قتل حديثا بسبب وجهه وتفاصيل جسده الذي غمر في طين المستنقع.

الرجل المشنوق ذو الابتسامة الغامضة، الذي أطلق عليه "رجل تولوند"، حفظ بطريقة مدهشة لدرجة أن معالم وجهه كانت حاضرة وواضحة تماما، ولكن عندما قام خبراء الاثار بتحليل وتشريح الجثة اكتشفوا الصدمة، وهي ان الجثة عمرها حوالي ٢٤٠٠ عام.

وعند تحليل الجهاز الهضمي للجثة وجد العلماء أن الجهاز الهضمي للرجل يحتوي على وجبة تحتوي من عصيدة من الشعير والكتان ونبتة الفرس.

واشارت خبيرة الاثار نينا نيلسن، رئيسة الأبحاث في متحف "سيلكبورج" الدنماركي، إلى ان السر يرجع بأن بذور الفرس الباهت هي الدليل على حل لغز قتل هذا الرجل في العصر الحديدي، وذلك وفق ما جاء بمجلة جامعة كامبريدج العلمية.

وقديما كان يوضع تلك البذور، كجزء من الوجبات الدينية لمن حُكم عليهم بالموت بسبب التضحية البشرية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82945

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager