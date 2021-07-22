عثر مواطنون بالصدفة على جثة لرجل منذ ٧١ عاماً، وتم العثور على الجثة في أحد مستنقعات في الدنمارك.
وكان الغريب في هذه الجثة هي طريقة الشنق، حيث اعتقدوا أنه قتل حديثا بسبب وجهه وتفاصيل جسده الذي غمر في طين المستنقع.
الرجل المشنوق ذو الابتسامة الغامضة، الذي أطلق عليه "رجل تولوند"، حفظ بطريقة مدهشة لدرجة أن معالم وجهه كانت حاضرة وواضحة تماما، ولكن عندما قام خبراء الاثار بتحليل وتشريح الجثة اكتشفوا الصدمة، وهي ان الجثة عمرها حوالي ٢٤٠٠ عام.
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التعليقات على الدنمارك:العثور على جثة شخص في الطين عمرها 2400 عام
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