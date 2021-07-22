

طريقة جديدة للنصب عند بيع سيارتك.. وخبير يوضح التصرف الآمن طريقة جديدة للنصب عند بيع سيارتك.. وخبير يوضح التصرف الآمن

إعلانات كثيرة ينشرها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيع سياراتهم دون الحاجة إلى الذهاب لمعارض السيارات، ولكن قد يقع الكثيرون ضحية وقائع نصب على نحو يفقدهم ممتلكاتهم في لحظة واحدة، ولا يستطيعون إرجاع السيارة أو حتى الأموال، وانتشرت مؤخرا خدعة جديدة للإيقاع بالضحايا مالكي السيارات ويرغبون في بيعها، وهو ما تم التحذير منه على نطاق واسع.



وحذر أحمد كريم، أحد بائعي السيارات، في مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، من طريقة جديدة للنصب في بيع السيارات، ونصح الأشخاص بتوخي الحذر كي لا يتم الاستيلاء على السيارة والأموال أيضا.



يروي «كريم» أن الأمر أصبح متكررا بشدة، قائلا «دلوقتي أنت بتبيع عربية وعارضها على أولكس أو أي موقع تاني، وبتبدأ تجيبلك عروض وبتقعد مع الراجل اللي هيشتري بعد ما يتواصل معاك، بتبقى هيئته كويسة وكلامه فيه ثقة والمفروض أن أنت مش بتبقى عارفه، ومثلا أنت هتبيع عربيتك بـ140 ألف جنيه، ويقولك مثلا خد 100 ألف جنيه وبتبقى ليك 40 ألف جنيه هديهملك ساعة ما نروح الشهر العقاري ونعمل التوكيل».

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وتابع الشاب في الفيديو عن خدعة النصب «المفروض بنمضي عقد ابتدائي لأنك أخدت معظم المبلغ ومش مدي خوانة وبتديله العربية والمفتاح وممكن متديلوش الرخصة، ولما تروح الشهر العقاري وتستناه حسب الاتفاق وتمشي في إجراءتك يحصل نوع من أنواع التأخير وأنه جاي في السكة ووجاي في الطريق والدنيا زحمة، وبتعمل توكيل ابتدائي، لكن هو ممكن ميجيش ويطلع على التوكيل بدل فاقد والدنيا معاه تمام وتليفونه يتفقل».وأكد «كريم» أن التوكيل بمجرد ما يتم عمله لن يتم إلغاؤه ويجب أخذ النقود كاملة قبل عمل التوكيل نهائي.وبحسب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فإن خدع النصب موجودة منذ عشرات السنين وتعتمد على فكر النصاب وطريقة خداعه، وبالفعل فإن الطريقة السابقة موجودة ومنتشرة بكثرة، ويجب أن يكون الأشخاص حذرين عند البيع.وشرح «أبو المجد» في حديثه لـ«الوطن» ، أنه بمجرد عمل التوكيل الابتدائي تكون السيارة ملكية المشتري حتى ولو لم يدفع نقود البيع بالكامل، ولن يستطيع البائع التصرف في السيارة ولن يكون بإمكانه الحصول على بقية أمواله، كما أن نفس الأمر ينطبق على العقد الابتدائي، وليس مثلما يظن البعض فهو عقد ملزم مثله مثل التوكيل.وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على ضرورة تسلم المبلغ كاملا قبل البيع وقبل كتابة العقد الابتدائي، ويمكن تبقي مبلغ بسيط جدا بين 1000 إلى 3 آلاف جنيه خاصة بشهادة المخالفة، وتعد تلك الطريقة المثلى لتجنب عدم النصب.