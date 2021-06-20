أاصدر وزير البترول والثروة المعدنية قرار رقم 1483 لسنة 2021، بأن يحدد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا، بدلا من 650 قرشا.
كما أن سعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش، بدلا من 775 قرشا، و95 للمستلك 900 قرش، بدلا من 875 قرشا. وذلك بزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95».
وكذلك تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
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التعليقات على البترول: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار
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