نصائح واعتبارات أثناء شراء المانجو



المانجو المانجو



بدأ موسم المانجو رسميًا وتغمر الأسواق بمجموعة متنوعة من المانجو مثل ألفونسو والزبدية على سبيل المثال لا الحصر.



ينتظر الناس عامًا كاملاً للاستمتاع بهذه الأطعمة الشهية من المانجو والحلويات التي تحشي بالمانجو وحليب المانجو وحتى هريس المانجو النقي.



ومع ذلك ، غالبًا ما نشعر بخيبة أمل عندما ينتهي بنا الأمر بشراء مانجو لا طعم له أو غير ناضج.

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لمساعدتك على تجنب مثل هذه المواقف اللطيفة ، شارك الشيف كونال كابور بعض النصائح والحيل فائقة السهولة التي ستساعدك على اتخاذ قرار ذكي عندما تخرج لشراء المانجو في المرة القادمة."إنه موسم المانجو ويجب على المرء أن يعرف كيفية شراء المانجو الطازج واللذيذ، إذا كانت رائحة جذع المانجو حلوة ولطيفة ، فإن المانجو قد نضجت ويمكن شراؤها للاستهلاك.نصائح وحيل بسيطة يجب وضعها في الاعتبار أثناء شراء المانجوحيث يجب على المرء عند الشراء "تجنب المانجو التي تحتوي على بقع سوداء وبنية" وحذر من الحكم على المانجو بلونها.وقال: "يمكن لبعض المانجو الأخضر أن يكون مذاقه حلوًا ، في حين أن البعض ذو الظل الأصفر الغامق قد يكون لا طعم له أو حامضًا"كما نصح الشيف كونال أنه يجب على المرء الاستفسار عن تنوع المانجو من البائع أثناء شرائه. وأضاف: "على مدى فترة من الزمن ، ستتعلم التمييز بين الأصناف المختلفة على أساس مذاقها".يمر موسم المانجو بسرعة كبيرة ويبقى الناس متلهفين للمزيد. لحل هذه المعضلة ، لدى الشيف كونال حل سهل - صنع وصفات مانجو يمكن استخدامها لأشهر حتى بعد انتهاء الموسم."اصنع هريس المانجو وقم بتجميده بعد تبريده. ستكون قادرًا على الاستمتاع بهذا المهروس لمدة 5-6 أشهر تقريبًا ".ويمكن تخزين المانجو صحيحة دون عصرها ووضعها في الفريزر وعند الاستخدام تقشر وتطحن، وتقدم عصائر او بحشو الكنافة وحشو الحلويات ولكن لا يمكن تناولها الطازجة .ولذلك نصح الشيف كونال بعدم الإفراط في تخزين كميات كبيرة من المانجا ولذلك لعدم الاستفادة منها الا عصائر فقط .وتختلف أنواع المانجو، حيث يوجد اكثر من 20 نوع ولكن النصائح تنطبق علي جميع انواع المانجو ولم تقتصر على نوع واحد .