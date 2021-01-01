طبيب يكشف عن أسباب تسمم الحمل

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تسمم الحمل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم لدى السيدات، أن تسمم الحمل يعتبر مرحلة من مراحل عدة مضاعفات سابقة لم يتم علاجها بشكل صحيح , وحالة ما قبل تسمم الحمل يكون لها عدة علامات تدل عليها منها حدوث ارتفاع كبير في ضغط الدم وظهور نسب من البروتين في البول، وتسمم الحمل يعتبر شيء خطير جدا للمرأة الحامل والجنين أيضا.

المصدر: صدي البلد

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