تعرف علي الأمراض التي يسببها خلل الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
تفرز الغدد اللعابية اللعاب الذي يحافظ على رطوبة الفم ويساعد على حماية الأسنان من التسوس السريع ويساعد على هضم الطعام، وتعتبر الغدد اللعابية صغيرة نسبيًا، وهي موجودة حول البطانات الداخلية للفم والشفاه.
يمكن أن يؤثر عدد من الأمراض على الغدد اللعابية، تتراوح هذه من الأورام السرطانية إلى متلازمة سجوجرن، بينما تزول بعض الحالات بمرور الوقت أو باستخدام المضادات الحيوية ، قد تتطلب حالات أخرى علاجات أكثر خطورة بما في ذلك الجراحة، وفقا لما نشره موقع .healthline.
أسباب اضطرابات الغدد اللعابية؟
لديك ثلاث غدد لعابية مقترنة تسمى الغدد النكفية وتحت الفك السفلي وتحت اللسان، هم مسؤولون عن إفراز اللعاب، الغدد اللعابية المسدودة هي المصدر الأكثر شيوعًا للمشاكل، يمكن أن تسبب هذه الغدد المسدودة أعراضًا مؤلمة.
تحصي اللعاب والتهاب الغدد اللعابية
يحدث التحص اللعابي عندما تتكون حصوات الكالسيوم في الغدد اللعابية، يمكن لهذه الحصوات أن تسد الغدد ، ويمكن أن توقف تدفق اللعاب جزئيًا أو كليًا.
التهاب الغدد اللعابية هو عدوى تصيب الغدد، غالبًا ما ينتج عن حصوات تسد الغدة، يمكن أن تسبب البكتيريا العنقودية أو العقدية هذه العدوى، من المرجح أن يصاب كبار السن والرضع بهذه الحالة.
متلازمة سجوجرن
متلازمة سجوجرن هي اضطراب آخر شائع في الغدد اللعابية، يحدث عندما تستهدف خلايا الدم البيضاء الخلايا السليمة في الغدد المنتجة للرطوبة ، مثل الغدد اللعابية والعرقية والزيتية، تؤثر هذه الحالة بشكل شائع على النساء المصابات باضطرابات المناعة الذاتية ، مثل الذئبة.
الفيروسات
يمكن للفيروسات أن تؤثر على الغدد اللعابية أيضًا. وتشمل هذه:
فيروس الانفلونزا
النكاف
فيروس كوكساكي
أعراض اضطراب الغدد اللعابية
تشمل أعراض التحص اللعابي ما يلي:
نتوء مؤلم تحت اللسان
ألم يزداد عند تناول الطعام
تشمل أعراض التهاب الغدد اللعابية ما يلي:
نتوء في خدك أو تحت ذقنك
القيح الذي يستنزف في فمك
صديد قوي أو كريه الرائحة
حمة
يمكن أن تسبب الخراجات التي تنمو في الغدد اللعابية:
المخاط الأصفر الذي يستنزف عندما ينفجر الكيس
صعوبة في الأكل
صعوبة الكلام
صعوبة في البلع
يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية في الغدد اللعابية ، مثل النكاف:
حمة
آلام العضلات
الم المفاصل
انتفاخ على جانبي الوجه
صداع الراس
تشمل أعراض متلازمة سجوجرن ما يلي:
فم جاف
عيون جافة
تسوس الأسنان
تقرحات في الفم
ألم أو تورم المفاصل
سعال جاف
التعب غير المبرر
تورم الغدد اللعابية
التهابات متكررة في الغدد اللعابية
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