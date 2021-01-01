تعرف علي الأمراض التي يسببها خلل الغدد اللعابية



الغدد اللعابية الغدد اللعابية

تفرز الغدد اللعابية اللعاب الذي يحافظ على رطوبة الفم ويساعد على حماية الأسنان من التسوس السريع ويساعد على هضم الطعام، وتعتبر الغدد اللعابية صغيرة نسبيًا، وهي موجودة حول البطانات الداخلية للفم والشفاه.



يمكن أن يؤثر عدد من الأمراض على الغدد اللعابية، تتراوح هذه من الأورام السرطانية إلى متلازمة سجوجرن، بينما تزول بعض الحالات بمرور الوقت أو باستخدام المضادات الحيوية ، قد تتطلب حالات أخرى علاجات أكثر خطورة بما في ذلك الجراحة، وفقا لما نشره موقع .healthline.



أسباب اضطرابات الغدد اللعابية؟

لديك ثلاث غدد لعابية مقترنة تسمى الغدد النكفية وتحت الفك السفلي وتحت اللسان، هم مسؤولون عن إفراز اللعاب، الغدد اللعابية المسدودة هي المصدر الأكثر شيوعًا للمشاكل، يمكن أن تسبب هذه الغدد المسدودة أعراضًا مؤلمة.

قد يعجبك أيضا...

تحصي اللعاب والتهاب الغدد اللعابيةيحدث التحص اللعابي عندما تتكون حصوات الكالسيوم في الغدد اللعابية، يمكن لهذه الحصوات أن تسد الغدد ، ويمكن أن توقف تدفق اللعاب جزئيًا أو كليًا.التهاب الغدد اللعابية هو عدوى تصيب الغدد، غالبًا ما ينتج عن حصوات تسد الغدة، يمكن أن تسبب البكتيريا العنقودية أو العقدية هذه العدوى، من المرجح أن يصاب كبار السن والرضع بهذه الحالة.متلازمة سجوجرنمتلازمة سجوجرن هي اضطراب آخر شائع في الغدد اللعابية، يحدث عندما تستهدف خلايا الدم البيضاء الخلايا السليمة في الغدد المنتجة للرطوبة ، مثل الغدد اللعابية والعرقية والزيتية، تؤثر هذه الحالة بشكل شائع على النساء المصابات باضطرابات المناعة الذاتية ، مثل الذئبة.الفيروساتيمكن للفيروسات أن تؤثر على الغدد اللعابية أيضًا. وتشمل هذه:فيروس الانفلونزاالنكاففيروس كوكساكيأعراض اضطراب الغدد اللعابيةتشمل أعراض التحص اللعابي ما يلي:نتوء مؤلم تحت اللسانألم يزداد عند تناول الطعامتشمل أعراض التهاب الغدد اللعابية ما يلي:نتوء في خدك أو تحت ذقنكالقيح الذي يستنزف في فمكصديد قوي أو كريه الرائحةحمةيمكن أن تسبب الخراجات التي تنمو في الغدد اللعابية:المخاط الأصفر الذي يستنزف عندما ينفجر الكيسصعوبة في الأكلصعوبة الكلامصعوبة في البلعيمكن أن تسبب العدوى الفيروسية في الغدد اللعابية ، مثل النكاف:حمةآلام العضلاتالم المفاصلانتفاخ على جانبي الوجهصداع الراستشمل أعراض متلازمة سجوجرن ما يلي:فم جافعيون جافةتسوس الأسنانتقرحات في الفمألم أو تورم المفاصلسعال جافالتعب غير المبررتورم الغدد اللعابيةالتهابات متكررة في الغدد اللعابية