

قهوة قهوة

هل مريض الضغط يشرب قهوة؟ يعتبر من أكثر الأسئلة شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص، البحث عن القهوة وضغط الدم متضارب ومع ذلك ، يبدو أن عدد المرات التي يشرب فيها الشخص القهوة يمكن أن يؤثر على تأثيرها على ضغط الدم.







كيف ترفع القهوة ضغط الدم

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الكافيين مضيق للأوعية ، مما يعني أنه يقلل من حجم الأوعية الدموية ويمكن أن يرفع ضغط الدم، يمارس الكافيين آثاره من خلال التفاعل مع مستقبلات مختلفة في الدماغ.يعتقد الخبراء أن المركبات الأخرى الموجودة في القهوة ، مثل مضادات الأكسدة ، لها تأثير وقائي على الأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .لا تزال فوائد ومخاطر شرب القهوة مثيرة للجدل إلى حد ما ، حيث أن البحث حتى الآن غير حاسم.الآثار طويلة المدى لشرب القهوةترتبط زيادة استهلاك القهوة بانخفاض طفيف في ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لمراجعة عام 2017، وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 9٪ في المخاطر عند شرب 7 أكواب يوميًا ، مع انخفاض بنسبة 1٪ لكل كوب إضافي يوميًا.اقترحت نفس المراجعة أن المركبات المفيدة في القهوة ، مثل الفينولات ، قد يكون لها تأثير وقائي، لاحظ الباحثون أيضًا أن الاختلاف الجيني بين الأفراد يمكن أن يؤثر على كيفية استقلاب الكافيين.قد تكون القهوة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يكون لها آثار مفيدة ومع ذلك ، يجب أن ينتبه الأشخاص إلى مدى تحملهم للقهوة وكيف يتفاعل الجسم مع الكافيين، وإذا كان الشخص قلقًا بشأن ضغط الدم ، فعليه التحدث إلى الطبيب.