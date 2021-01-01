بن مالانجو يطير الي الشارقة الاماراتي



بن مالانجو بن مالانجو



اقترب نادي الشارقة الإماراتي، من حسم صفقة الكونغولي بن مالانجو مهاجم فريق الرجاء المغربي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب عامر عبدالله المري المعلق بقنوات أبو ظبي الرياضية، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: بن مالانجو هداف الرجاء البيضاوي إلى دورينا.. رحلته يوم السبت ويصل صباح الأحد من كازا إلى مطار دبي ومن دبي مشوار خفيف الى عاصمة الثقافة .. تستاهل يا ملك".





ولم يذكر المعلق الإماراتي اسم النادي الذي سينضم إليه بن مالانجو بشكل صريح، إلا أن، موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أكد أن نادي الشارقة، سيكون وجهة اللاعب القادمة.

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يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، طلب مؤخرا، التعاقد مع بن مالانجو مهاجم الرجاء، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال الموسم المقبل.ويحتل بن مالانجو وصافة هدافي الدوري المغربي برصيد 16 هدفا، خلف أيوب الكعبي مهاجم الوداد متصدر الترتيب بـ 17 هدفا.وتبلغ القيمة التسويقية لـ بن مالانجو، مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.5 لاعبين.. قرار حاسم من كارتيرون يخص ناشئي الزمالكفي سياق آخر، قررباتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مؤخرا، تصعيد ٥ لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي الأبيض، وضمهم إلى معسكر الزمالك، بمدينة برج العرب بالإسكندرية.وجاء قرار كارتيرون لتعويض غياب اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب الاولمبي الذي يخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باليابان، وهم محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبدالسلام، وإمام عاشور وأحمد فتوح.ويستعد الزماك حاليا، لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها، 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز".