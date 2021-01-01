الأهلي السعودي يعلن ضم صفقة جديدة

أعلن نادي أهلي جده اليوم الخميس، عن ضمه للاعب البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.
وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".
وكان باولينيو قد أنهى عقده مع فريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني باتفاق مشترك، وذلك في شهر يونيو الماضي، ليصبح حرا بالانتقال إلى أي فريق.
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