الأهلي السعودي يعلن ضم صفقة جديدة

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أهلي جده

أعلن نادي أهلي جده اليوم الخميس، عن ضمه للاعب البرازيلي باولينيو، ليدعم خط وسط الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وعلق الأهلي على انتقال اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "هنا اختار باولينيو وجهته لثلاثة مواسم".

وكان باولينيو قد أنهى عقده مع فريق قوانجتشو إيفرجراند الصيني باتفاق مشترك، وذلك في شهر يونيو الماضي، ليصبح حرا بالانتقال إلى أي فريق.

ولعب باولينيو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي برز خلالها في فريق كورنثيانز، ومنه انتقل إلى توتنهام الإنجليزي ثم إلى قوانجتشو إيفرجراند، ثم إلى برشلونة الإسباني بعد ذلك عاد للدوري الصيني مجددا.

وعلى المستوى الدولي لعب باولينيو مع منتخب البرازيلي في بطولة كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014 و2018.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

المصدر: elbalad

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