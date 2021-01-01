أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .
وصرح مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .
وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:
http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة حلوان تحدد 10 أوراق مطلوبة للتقديم بالدراسات العليا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق