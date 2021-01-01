جامعة حلوان تحدد 10 أوراق مطلوبة للتقديم بالدراسات العليا

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أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .





وصرح مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .



وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

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وصرح مسئولو بجامعة حلوان بأن أوراق التقديم للدراسات العليا للطلاب الوافدين هي :- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .- عدد ٦ صور شخصية .- شهادة ميلاد اصلية او مستخرج منها .- اقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأى جهة اخرى .- صورة من جواز السفر .- شهادة الماجستير او الليسانس موثقة و مختومة من وزارة الخارجية المصرية .- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية و فتح ملف .- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة .- توثيق جميع شهادات الوافدين و تسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين .- تقديم شهادة معادلة من المجلس الاعلى للجامعة لحاملى البكالوريوس او الليسانس .