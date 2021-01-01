جامعة حلوان تحدد 10 أوراق مطلوبة للتقديم بالدراسات العليا

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عبدء بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل .


وصرح مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .

وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:
http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp



وصرح مسئولو بجامعة حلوان بأن أوراق التقديم للدراسات العليا للطلاب الوافدين هي :
- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .

- عدد ٦ صور شخصية .

- شهادة ميلاد اصلية او مستخرج منها .
- اقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأى جهة اخرى .

- صورة من جواز السفر .

- شهادة الماجستير او الليسانس موثقة و مختومة من وزارة الخارجية المصرية .

- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية و فتح ملف .

- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة .

- توثيق جميع شهادات الوافدين و تسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين .

- تقديم شهادة معادلة من المجلس الاعلى للجامعة لحاملى البكالوريوس او الليسانس .

المصدر: elbalad

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