قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل تسجيل المقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020 - 2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس.
وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدى البلد أنه سوف ينتهي التسجيل يوم 24 يوليو الجاري من خلال طريق الفورم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على زراعة عين شمس تعلن تسجيل المقررات للفصل الصيفي 2020 - 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق