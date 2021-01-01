زراعة عين شمس تعلن تسجيل المقررات للفصل الصيفي 2020 - 2021

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زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل تسجيل المقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020 - 2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس.



وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدى البلد أنه سوف ينتهي التسجيل يوم 24 يوليو الجاري من خلال طريق الفورم.



وأشار أحمد جلال إلى أنه في حالة تعذر التسجيل على الفورم يمكن التسجيل بمقر شئون الطلاب بالكلية يومي 25و26 يوليو الجاري .



وأكد جلال أنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس والتعليم المدمج .

المصدر: elbalad

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