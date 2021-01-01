

مواصفات كمبيوتر هواوي القادم قريباً مواصفات كمبيوتر هواوي القادم قريباً

بعد نجاحها في سوق اللابتوبات، سواء باسم هواوي أو تحت علامة أونور، يبدو أن هواوي تستعد لإطلاق أول كمبيوتر سطح مكتب حسب تسريبات على الإنترنت كشفت عن شكل الكمبيوتر والمواصفات.

سيحمل كمبيوتر هواوي اسم Qingyun W510، ويستخدم معالج Kunpeng 920 بعدد 24 نواة، وبطاقة رسومات AMD 520، على أن يأتي برام 8 جيجابايت ووحدة تخزين داخلي SSD بسعة 512 جيجابايت



مواصفات كمبيوتر هواوي القادم قريباً



صندوق الكمبيوتر يحتوي على 3 منافذ USB‑A ومنفذ USB‑C ومنفذ للصوت في الجهة الأمامية، إلى جانب 4 منافذ USB‑A ومنفذ إيثرنت لكابل الإنترنت السلكي في الخلف. كما يوجد قارئ بصمة مدمج في زر التشغيل.

بالنسبة للشاشة، فستتوفر بقياس 23.8 إنش ودقة 1920×1080 بكسل وتدعم 70% من سلسلة ألوان NTSC.. على أن يشتغل الكمبيوتر بنسخة مخصصة من نظام لينكس ديبين.

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وعلى الأرجح يعود سبب عدم استخدام معالجات إنتل ونظام ويندوز إلى حظر الحكومة الأمريكية تعامل الشركات مع هواوي.وختاما، لا يوجد موعد محدد لإطلاق كمبيوتر هواوي بعد، لكن التوقعات تشير إلى طرحه بحلول نهاية العام في الصين، وربما يصل إلى الأسواق العالمية لاحقا أو مطلع 2021.