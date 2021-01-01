هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

كشفت شركة هواوي عن مواصفات هاتف ستطلقه قريبا يتوقع له يعيدها للمنافسة بقوة في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.
وسيحصل هاتف Maimang 10 SE على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (163,93/ 75,79 / 8,95) ملم، وزنه 198 غ.
أما الشاشة في الجهاز فستكون IPS بمقاس 6.51 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600720) بيكسل، ومعدل ترددها 60 هيرتزا.
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