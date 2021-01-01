هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

صورة الخبر: هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول
هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

كشفت شركة هواوي عن مواصفات هاتف ستطلقه قريبا يتوقع له يعيدها للمنافسة بقوة في عالم الأجهزة الذكية المحمولة.

وسيحصل هاتف Maimang 10 SE على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (163,93/ 75,79 / 8,95) ملم، وزنه 198 غ.

أما الشاشة في الجهاز فستكون IPS بمقاس 6.51 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (1600720) بيكسل، ومعدل ترددها 60 هيرتزا.

وسيعمل الجهاز بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 480 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 126 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواوي تعود للمنافسة بهاتف مميز وبسعر مقبول

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4280

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager