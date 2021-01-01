منطاد بحجم ملعب يحمل بديل تليسكوب "هابل" إلى الفضاء...

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منطاد بحجم ملعب يحمل بديل تليسكوب "هابل" إلى الفضاء...

أعلنت مجموعة من العلماء عن العمل على مشروع جديد لإطلاق تلسكوب فضائي كبير بديل لتلسكوب "هابل" من خلال استخدام منطاد عملاق بحجم ملعب كرة قدم.

وأشار العلماء إلى أن إطلاق التلسكوب إلى الغلاف الجوي العلوي سيتم عن طريق ربطه بمنطاد (بالون هائل) بحجم ملعب تقريبا.

وأطلق العلماء على التلسكوب الذي قيل إنه سيكون بديلا لتليسكوب "هابل" الشهير اسم "SuperBIT"، وسوف يرتفع حوالي 28 ميلًا فوق سطح الأرض ويدور حول الكرة الأرضية ويلتقط صورا للكون.

ويبدأ التلسكوب الجديد العمل بشكل فعلي في شهر أبريل/نيسان من عام 2022، حيث سيطلق من نيوزيلندا بواسطة فريق من جامعة "تورنتو" ووكالة "ناسا" الأمريكية.

يحتوي التلسكوب الجديد على مرآة بقطر نصف متر، ويمكنه البقاء في الهواء لأشهر متتالية بفضل تصميم البالون الجديد من وكالة "ناسا" المزود بالضغط الفائق، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ تكلفة التليسكوب حوالي 5 ملايين دولار، وهو جزء بسيط من تكلفة إطلاق "هابل" البالغة 1.5 مليار دولار، حيث من الممكن أن تخصص التكاليف لعمليات الإصلاح والصيانة.

المصدر: سبوتنيك

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